Марин Ле Пен не исключает, что будет участвовать в следующих выборах президента Франции 19 сентября, 14:20 Марин Ле Пен (Фото:www.facebook.com/MarineLePen)

Лидер французской ультраправой партии Национальное объединение, соперница президента Франции Эмануэля Макрона на президентских выборах Марин Ле Пен не исключает, что будет участвовать в следующих президентских выборах во Франции.

«Я естественный кандидат моего лагеря на президентских выборах 2027 года», — сказала Ле Пен на канале TF1, отвечая на вопрос о своих амбициях после ряда неудач подряд.

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Ле Пен ранееиспользовала более запутанную формулировку касательно своего участия, заявляя, что она будет «кандидатом, пока (она) не решит им не быть».

На президентских выборах во Франции в 2022 году Эммануэлю Макрону удалось победить Ле Пен, Он набрал 58%, тогда как Марин Ле Пен —41%.

В 2017 году Ле Пен состязалась с Макроном во втором выборов туре, где ему проиграла «66 на 33».