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Мария Бутина пожаловалась на условия содержания в американской тюрьме

Сегодня, 01:59
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Фото: МИД РФ via Twitter

Мария Бутина

Россиянка Мария Бутина, которая обвиняется в США как иностранный агент, пожаловалась российским дипломатам на условия содержания в тюрьме.

Бутина сообщила, что ей холодно в камере, так как "руководство тюрьмы не включило отопление", передает посольство РФ в США.

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15 июля в Вашингтоне задержали гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля.

Ей объявили официальные обвинения по двум пунктам – в сговоре с целью работы иностранным агентом и в деятельности как иностранного агента без соответствующей регистрации.

10 декабря появилась информация, что Бутина в суде заявила, что решила отказаться от заявления о своей невиновности.

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Теги:   Мария Бутина США

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