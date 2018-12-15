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Мария Бутина может стать фигуранткой другого уголовного дела - СМИ

Сегодня, 05:43
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Мария Бутина

Издание The Daily Beast сообщает, что американская прокуратура обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой допросить россиянку Марию Бутину по другому уголовному делу.

 

Журналисты сообщают, что прокуратура хочет допросить Бутину за пределами тюрьмы до того, как другое уголовное дело получит ход в суде.

Издани не уточняет, о каком деле может идти речь.

Ранее Мария Бутина признала свою вину в агентурной деятельности в пользу РФ.

Напомним, что 15 июля в Вашингтоне задержали гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля.

Ей объявили официальные обвинения по двум пунктам – в сговоре с целью работы иностранным агентом и в деятельности как иностранного агента без соответствующей регистрации.

10 декабря появилась информация, что Бутина в суде заявила, что решила отказаться от заявления о своей невиновности.

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Теги:   Мария Бутина США

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