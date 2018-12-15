Мария Бутина может стать фигуранткой другого уголовного дела - СМИ
Издание The Daily Beast сообщает, что американская прокуратура обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой допросить россиянку Марию Бутину по другому уголовному делу.
Журналисты сообщают, что прокуратура хочет допросить Бутину за пределами тюрьмы до того, как другое уголовное дело получит ход в суде.
Издани не уточняет, о каком деле может идти речь.
Ранее Мария Бутина признала свою вину в агентурной деятельности в пользу РФ.
Напомним, что 15 июля в Вашингтоне задержали гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля.
Ей объявили официальные обвинения по двум пунктам – в сговоре с целью работы иностранным агентом и в деятельности как иностранного агента без соответствующей регистрации.
10 декабря появилась информация, что Бутина в суде заявила, что решила отказаться от заявления о своей невиновности.
Русская любовь. Сексуальный шпионаж стал популярным методом работы агентов из РФ на Западе