Пропагандистка Симоньян развела панику, потому что перепутала секс-игрушку со взрывчаткой 19 мая, 14:37 Маргарита Симоняьн (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Главный редактора пропагандистского ресурса RT Маргарита Симоньян заявила, что ей пришла «бандероль со следами взрывчатки». Оказалось, что это секс-игрушка.

Сообщение появилось в ее Telegram в пятницу, 19 мая.

«На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается», — написала Симоньян.

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Позже она заявила, что в посылке из Гонконга был вибратор.

Фото: Маргарита Симоньян/Telegram

Маргарита Симоньян — одна из самых известных российских пропагандистов, которые поддерживают полномасштабное вторжение и призывают к геноциду украинцев. С начала большой войны ликвидировали двух известных пропагандистов — Дарью Дугину и Владлена Татарского. Также было покушение на писателя-террориста Захара Прилепина.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов признал, что украинская разведка причастна к подрыву публичных лиц в России.

