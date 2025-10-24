Пробегут 42 км: украинские военные примут участие в 50-м Марафоне морской пехоты США в Вашингтоне

Марафон морской пехоты США в ноябре 2024 года (Фото: ГУР МОУ)

Команда украинских ветеранов примет участие в 50-м ежегодном Марафоне морской пехоты США , который состоится 26 октября 2025 года в Вашингтоне. Защитники пробегут дистанцию 42 км.

Об этом говорится в пресс-релизе благотворительной организации United Help Ukraine (UHU).

Возглавит украинскую команду, в которую вошли шесть военных, генерал-майор (в отставке) Владимир Гаврилов. В 2015—2018 годах он занимал должность военного атташе Украины в Вашингтоне, а в 2022 году был заместителем министра обороны Украины.

После финиша военные украинской команды вернутся домой, чтобы продолжать защищать Украину от российских оккупантов, указывает United Help Ukraine.

Ежегодное мероприятие проходит в Вашингтоне (округ Колумбия) и Арлингтоне (штат Вирджиния) с 1976 года. В нем принимают участие тысячи участников со всего мира.

В 2024 году участие в Марафоне морской пехоты США приняли военные спецподразделений ГУР Министерства обороны Украины Артан и Шаман, которые получили ранения во время боевых действий.