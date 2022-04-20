Еще одна «марионетка Путина». Главу одной из земель Германии уличили в содействии Газпрому в запуске Северного потока-2 — скандал в ФРГ 20 апреля, 12:37 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Мануэла Швезиг занимает должность премьер-министра северной земли Мекленбург-Передняя Померания, где выходит на сушу Северный поток-2 (Фото:regierung-mv.de)

В Германии разгорелся новый скандал из-за вероятного сотрудничества высокопоставленных чиновников с Россией. В его центре оказалась Мануэла Швезиг — премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания. Вплоть до вторжения РФ в Украину она была вовлечена в создание поддержанного Газпромом фонда, призванного содействовать запуску Северного потока-2 в обход санкций.

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«Замороженный» российский газопровод с немецкой стороны выходит на сушу именно в северной земле Мекленбург-Передняя Померания — возле города Грайфсвальд, рядом с прибрежным поселком Лубмин. Это часть бывшей ГДР и один из самых экономически неблагополучных регионов Германии, власти которого давно и последовательно поддерживали Северный поток-2.



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Как выяснила немецкая пресса, руководитель этой земли Мануэла Швезиг (ее должность премьер-министра примерно соответствует посту губернатора) фактически лоббировала интересы Газпрома вплоть до последних недель перед полномасштабным вторжением РФ в Украину.

После начала этой фазы войны Швезиг уже принесла извинения за публичную поддержку Северного потока-2. Однако новое расследование СМИ проливает свет на то, насколько тесно все это время она сама и ее окружение сотрудничали с Газпромом. Скандал может положить конец карьере Мануэлы Швезиг, которая представляет Социал-демократическую партию Германии — ту же самую, что и канцлер Олаф Шольц.

НВ рассказывает главное, что стоит знать об этой истории.

Правительство земли « позволило себя купить»: что стало известно о сотрудничестве местных властей с Газпромом

«47-летней Мануэле Швезиг уже не стать ни председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ), ни тем более канцлером ФРГ, хотя еще недавно считалось, что в перспективе она вполне могла бы претендовать на обе эти должности», — написала 19 апреля DW, обобщая итоги первой недели громкого скандала в Германии.

Первой искрой стала публикация в газете Welt am Sonntag от 10 апреля под названием Шверин как филиал Nord Stream 2 AG. Изданию удалось получить в свое распоряжение около 1 тыс. страниц внутренних документов фонда Защита климата и экологии MV (Stiftung Klima- und Umweltschutz MV).

Этот фонд был создан еще в январе 2021 года в Шверине, административном центре земли Мекленбург-Передняя Померания. Уже тогда цель работы фонда вызвала множество вопросов у немецкой прессы и ряда политических кругов ФРГ — прежде всего из-за информации о том, что стартовый капитал размером в 20 млн евро фонд получил от Газпрома. «То, что на российские деньги финансируется фонд, который, прикрываясь защитой климата, служит исключительно завершению строительства этого трубопровода [Северный поток-2], является просто чудовищным делом. Не только для климатической политики, но особенно с геостратегической точки зрения», — заявляла в январе прошлого года Анналена Бербок, сейчас глава МИД Германии, а тогда — сопредседатель немецкой партии «зеленых».

А Рената Альт, внешнеполитический эксперт Свободной демократической партии Германии (сейчас эта политсила тоже входит в правящую коалицию) тогда уличила земельное правительство Мекленбурга-Передней Померании в том, что оно «де-факто позволило себя купить». «Тем самым Мануэла Швезиг пошла по стопам экс-канцлера и друга Путина Герхарда Шредера», — прямо констатировала Альт более года назад.

Однако эта шумиха не помешала Швезиг уверенно выиграть выборы в сентябре 2021 года и остаться на второй срок на посту премьер-министра земли.

Мануэла Швезиг / Фото: regierung-mv.de

Лишь сейчас Welt am Sonntag и другие немецкие СМИ, которым газета передала часть внутренней документации фонда (включая электронные письма), раскрыли настоящую глубину связей властей земли с Газпромом. Первые из этих документов датированы осенью 2020 года, однако очевидно, что идея фонда Защита климата и экологии MV родилась задолго до этого. Среди прочего, выяснилось, что:

Имя Мануэлы Швезиг было указано в учредительных документах фонда Защита климата и экологии MV.

Публичные заявления Швезиг и работу фонда в поддержку Северного потока-2 во многом формировал менеджер по коммуникациям компании Nord Stream 2 AG — оператора газопровода. Эту компанию (зарегистрирована в Швейцарии, но на 100% принадлежит Газпрому) возглавляет 66-летний Матиас Варниг — бывший сотрудник Штази, близкий друг Владимира Путина и даже его бывший коллега в 1980-х годах, когда Путин работал офицером КГБ в Дрездене. В новых документах есть доказательства того, что Штеффен Эберт, менеджер по коммуникациям Nord Stream 2 AG, озвучивал идею лукаво «продать» обществу новый фонд в качестве «умного ответа» на жесткую линию США против газопровода. Эберт также участвовал в первых раундах переговоров о создании скандального фонда наряду с главой Nord Stream 2 Варнигом и Мануэлой Швезиг.

Швезиг следовала указаниям Nord Stream 2 в своей риторике, констатируют немецкие СМИ, сравнивая ее предыдущие заявления с раскрывшимися теперь «методичками» дочерней компании Газпрома. «Правительство земли следовало именно этой PR-стратегии, — пишет сейчас на фоне скандала северонемецкий портал NDR. — Премьер-министр Швезиг неоднократно „продвигала“ фонд в ответ на угрозу американских санкций против компаний, участвующих в строительстве трубопровода. Обеспечить обход этих санкций должна была собственная компания фонда. В конце концов, фонд добился завершения постройки газопровода Северный поток — 2. Однако проект был остановлен из-за агрессивной войны России в Украине. Теперь Швезиг хочет расформировать фонд».

Представители Nord Stream 2 пытались контролировать даже внутреннюю коммуникацию властей земли с журналистами. Уже упомянутый менеджер по коммуникациям Nord Stream 2 AG Штеффен Эберт на каком-то этапе озвучил идею, которая сейчас вызвала особое возмущение в Германии: чтобы берлинский представитель газпромовской компании мог принять участие в закрытой оффрекорд-встрече журналистов с правительством Мекленбурга-Передней Померании о газопроводе. Причем Эберт настаивал, чтобы сотрудник Nord Stream 2 AG получил бы право протоколировать и записывать заявления чиновников на такой встрече, а также вопросы корреспондентов и ответы на них. Подобное не только недопустимо в ФРГ, но и граничит с нарушением закона, поэтому такую идею власти земли отклонили.

В тесные контакты с газпромовской компанией были вовлечен целый круг чиновников Мекленбурга-Передней Померании — однопартийцев Шольца и Швезиг. Так, «движущей силой» создания и работы скандального фонда был министр экономики этой земли Кристиан Пегель (СДПГ), который тесно координировал свои действия с канцелярией Мануэлы Швезиг. В частности, в документах есть его электронная переписка с главой канцелярии Хайко Гойе (тоже СДПГ) — сейчас он занимает должность министра финансов Мекленбурга-Передней Померании. Так, в ноябре 2020 года Пегель писал Гойе, что ему пришлись «по сердцу» три изменения в уставные документы будущего фонда, предложенные компанией Nord Stream 2 AG. А несколько дней спустя он Кристиан Пегель эмоционально и радостно написал главе канцелярии Мануэлы Швезиг, что Минюст Мекленбурга-Передней Померании дал добро на основание фонда. Хотя фактически фонд был создан несколько позже — в начале 2021 года, напоминает немецкая пресса — что снова ознаменовалось интенсивной перепиской Гойе и Пегеля по электронной почте.

Последняя встреча властей земли с представителями Nord Stream 2 AG состоялась всего за месяц до вторжения РФ в Украину — 19 января 2022 года. Вплоть до этого премьер-министр Швезиг называла Северный поток — 2 «важным» и отвечающим «интересам Германии» проектом.

Фатальный провал « восходящей звезды» социал-демократов

Вот уже более недели ведущие немецкие и мировые СМИ обсуждают раскрывшиеся факты, а имя Мануэлы Швезиг собирает новые и новые нелестные эпитеты от журналистов. Теперь ее называют «марионеткой Путина», а главный город Мекленбурга-Передней Померании — «филиалом Газпрома». Хотя раньше Швезиг прочили успешную восходящую карьеру в Социал-демократической партии, ей также присущ образ «сильной женщины» (Швезиг удалось остаться в политике даже после борьбы с раком груди).

Однако теперь ее политическое будущее под большим вопросом. «Мануэла Швезиг стала в глазах немецкой общественности — наряду со своим партийно-газпромовским покровителем Герхардом Шредером и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером — еще одной крупной политической фигурой из рядов социал-демократов, олицетворяющей многолетнюю ошибочную политику Германии в отношении России», — пишет DW.

Мануэла Швезиг на встрече с послом России в Германии Сергеем Нечаевым в июне 2021 года / Фото: regierung-mv.de

Сама Швезиг отреагировала на скандал попыткой публичных оправданий. Она заявила, что переговоры с Nord Stream 2 AG действительно велись, однако правительство и парламент Мекленбурга-Передней Померании якобы принимали «собственные решения», а не подвергались давлению Газпрома.

После начала российского вторжения в Украину Швезиг также признала, что создание фонда было ошибкой и резко раскритиковала Россию. Теперь фонд подлежит роспуску, однако «пока неясно, как это будет происходить юридически», пишет немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Скандал уже вышел далеко за рамки журналистского расследования. В мае заработает специальная комиссия парламента Мекленбурга-Передней Померании, которая должна расследовать раскрытые факты о работе фонда Защита климата и экологии и сотрудничестве местных властей с компанией Газпрома. Такое расследование поддержала как партия ХДС (политсила Ангелы Меркель, которая сейчас является оппозиционной в Бундестаге), так и представители Зеленых и «свободных демократов», входящие в правящую коалицию вместе с Социал-демократической партией Германии.

Однако история с Мануэлой Швезиг порождает новые вопросы и к правительству Меркель. Хотя тогдашний глава МИД Германии Хайко Маас в ответ на критику фонда ранее заявлял, что это решение властей Мекленбурга-Передней Померании, а не федерального правительства, вряд ли кабинет Меркель мог не осознавать истинной подоплеки создания фонда в поддержку Северного потока-2, констатирует северонемецкая информационная служба NDR: «Судя по всему, федеральному правительству также с самого начала было ясно, что защита климата — не более чем фиговый листок для фонда».

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