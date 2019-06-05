Манафорта могут перевести в тюрьму Нью-Йорка для проведения нового судебного процесса Вчера, 04:20 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Yuri Gripas Манафорта переведут в тюрьму Райкерс-Айленд в июне REUTERS/Yuri Gripas

Осужденного за налоговые и банковские махинации Пола Манафорта могут перевести в тюрьму Нью-Йорка для проведения судебного процесса по обвинениям, выдвинутым против него в этом штате.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Манафорта.

Бывший руководитель предвыборной кампании Трампа сейчас находится в Федеральном пенитенциарном учреждении в Лоретто (штат Пенсильвания) после того, как был приговорен к 7,5 годам за налоговое и банковое мошенничество.

Как пишет агентство, Манафорта переведут в тюрьму Райкерс-Айленд в июне.

Адвокат Манафорта Тодд Бланш заявил, что планирует попросить судью, чтобы его подзащитный оставался в тюрьме Пенсильвании до суда, поскольку пребывание в Лоретто позволит ему быть ближе к семье и лучше подготовиться к судебному процессу.

По словам адвоката, прокурор округа Манхэттен отказался удовлетворить эту просьбу.

В прокуратуре Манхэттена пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что Пола Манафорта приговорили к 43 месяцам тюремного заключения по делу о заговоре против США и попытке препятствования правосудию.

В общей сложности Манафорт должен отбыть в тюрьме 7,5 лет по двум делам.