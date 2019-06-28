Манафорт не признал себя виновным по новым обвинениям в мошенничестве Сегодня, 04:13 195 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Eduardo Munoz Адвокат Манафорта заявил, что намерен обжаловать новое представление прокуроров REUTERS/Eduardo Munoz

Бывший руководитель предвыборной кампании Трампа, осужденный за налоговые и банковские махинации, Пол Манафорт не признал себя виновным по новым обвинениям в мошенничестве, которые против него выдвинули в штате Нью-Йорк.

Как сообщает CNN, новая серия обвинений против Манафорта является новым способом окружного прокурора Манхэттена «увериться, что Манафорт будет за решеткой, если даже будет помилован за федеральные преступления».

Напомним, что во время судебного процесса по делу Манафорта президент США Дональд Трамп предполагал, что может рассмотреть вопрос о его помиловании.



По данным телеканала, из-за новых обвинений возникают вопросы о том, не нарушают ли прокуроры право Манафорта не быть осужденным дважды за одно и то же преступление.

Адвокат Манафорта заявил, что намерен обжаловать новое представление прокуроров.

Напомним, что Пола Манафорта приговорили к 43 месяцам тюремного заключения по делу о заговоре против США и попытке препятствования правосудию.

В общей сложности Манафорт должен отбыть в тюрьме 7,5 лет по двум делам.