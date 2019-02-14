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Манафорт намеренно лгал следствию, нарушая условия сделки с правосудием - CNN

Сегодня, 05:11
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EPA

В суде заявили о лжи Пола Манафорта следствию

Американский суд округа Колумбия постановил, что экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт делал ложные заявления, и тем самым нарушил условия соглашения со следствием.

Об этом сообщает CNN по результатам заседания суда.

"Пол Манафорт намеренно лгал офису спецпрокурора Роберта Мюллера, нарушив соглашение о признании вины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, экс-помощник президента Трампа "врал сотрудникам ФБР, офиса спецпрокурора Роберта Мюллера и членам большого жюри о контактах со своим деловым партнером Константином Килимником". 

Ранее команда Мюллера обвинила Манафорта в ложных показаниях о его контактах с Килимником. По неподтвержденным данным, именно фигуру Килимника прокуроры считают центральной в этом деле.

Установить то, что Манафорт солгал о контактах с Килимником удалось благодаря ошибке адвокатов политтехнолога при подготовке судебных документов. Они загрузили в базу данных суда неотредактированные файлы, из которых следовало, что Манафорт делился с Килимником данными опросов, связанных с президентской кампанией Трампа.

Константин Килимник - давний соратник Манафорта и очень закрытая фигура. По информации Радио Свобода, уроженец Кривого Рога был украинским инсайдером Манафорта и докладывал ему о ситуации в Украине во время предвыборной гонки в США в 2016 году.

Источники The Financial Times сообщали, что Килимник мог быть связан с российской разведкой во времена работы на экс-президента Украины Виктора Януковича в команде Манафорта. По данным FT, Килимник попал в команду Манафорта в качестве переводчика во время работы с самым богатым олигархом Украины Ринатом Ахметовым. Постепенно ему доверили больше обязанностей.

Напомним, что в августе 2018 года Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинений в финансовом мошенничестве. Он заключил соглашение о сотрудничестве с командой спецпрокурора Роберта Мюллера с целью избежать второго судебного разбирательства, который должен был состояться в Округе Колумбия.

Обвинения связаны с работой Манафорта на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, в частности с тем, что он не зарегистрировался как иностранный агент Партии регионов и экс-президента Украины Виктора Януковича.

Теги:   США Роберт Мюллер Пол Манафорт

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