Мальта приняла полсотни мигрантов, неделю ожидавших высадки у ее берегов

Беженцы сошли на берег после почти недели ожидания в бушующем море

58 мигрантов, которые были спасены судном Aquarius у берегов Ливии, в воскресенье, 30 сентября, наконец сошли на берег в мальтийском порту Валетта, сообщает Reuters.

Из-за непогоды беженцам пришлось почти неделю дожидаться разрешения властей Мальты, чтобы покинуть Aquarius. На сушу их доставил корабль береговой охраны.

Мигранты были спасены с двух небольших лодок у побережья Ливии более недели назад. Среди спасенных - ливийцы, сирийцы, палестинцы, сомалийцы и пакистанцы. Среди них – семь семей и трое детей в возрасте до пяти лет. Всего на судне Aquarius на Мальту прибыло 17 женщин и 18 несовершеннолетних.

Всем людям предстоит пройти медосмотр и необходимые административные процедуры, после чего мигранты будут распределены в четыре европейские страны, согласившиеся их принять – Францию, Германию, Испанию и Португалию.

Недавно судно Aquarius было лишено флага Панамы – якобы за нарушение международного законодательства. Гуманитарные организации, которым принадлежит судно, утверждают, что такое решение было принято под давлением Италии. Они выразили надежду, что свой флаг судну предоставит другая страна. С начала года Aquarius принял на борт более 2000 человек, терпевших бедствие в Средиземном море.