Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Айдер Муждабаев
Пять заповедей церкви здравого смысла
Петр Олещук
Как усилить эффект от автокефалии
Богдан Яременко
О новых схемах "евробляхеров"
Иван Яковина
Белый дом в огне

Мало не покажется: Лавров предостерег Порошенко от "провокаций" на админгранице с Крымом

Сегодня, 13:04
555
Цей матеріал також доступний українською

Лавров заявил, что РФ не допустит, чтобы Порошенко отстаивал свои интересы

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил президенту Украины Петру Порошенко "ответом" в случаи неких "провокаций" на админгранице с оккупированным РФ Крымом.

Об этом он сказал в эфире одной из российских пропагандистских радиостанций.

"На последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с Крымом. Он получит ответ - мало не покажется, я вас уверяю... Мы не допустим, чтобы он пытался каким-то образом отстаивать свои, как он их понимает, интересы", - заявил глава МИД РФ.

Теги:   Угрозы Сергей Лавров Российская агрессия Петр Порошенко Крым

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 08:26

article_img
WP: Сенату США подготовили новый доклад о вмешательстве РФ в выборы в пользу Трампа

Читайте также

Политика

Сегодня, 12:44

article_img
Оппоблок определился с кандидатом в президенты
Made in Ukraine

Сегодня, 06:15

article_img
Made in Ukraine. Лучшие новые украинские приложения 2018 года
Научпоп

Вчера, 19:41

article_img
В Египте нашли нетронутую гробницу с отлично сохранившимися рисунками - находкам 4400 лет

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться