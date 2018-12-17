Мало не покажется: Лавров предостерег Порошенко от "провокаций" на админгранице с Крымом Сегодня, 13:04 555 Цей матеріал також доступний українською Лавров заявил, что РФ не допустит, чтобы Порошенко отстаивал свои интересы

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил президенту Украины Петру Порошенко "ответом" в случаи неких "провокаций" на админгранице с оккупированным РФ Крымом.

Об этом он сказал в эфире одной из российских пропагандистских радиостанций.

"На последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с Крымом. Он получит ответ - мало не покажется, я вас уверяю... Мы не допустим, чтобы он пытался каким-то образом отстаивать свои, как он их понимает, интересы", - заявил глава МИД РФ.