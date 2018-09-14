15 сентября 2018, суббота

Мало что может уцелеть. В США наглядно продемонстрировали, какими могут быть последствия урагана Флоренс - видео

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Флоренс уже приблизился к восточному побережью США
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Флоренс уже приблизился к восточному побережью США

На YouTube-канале The Weather Channel опубликовали видео, наглядно демонстрирующее, какие последствия стоит ожидать в результате обрушения на восточное побережье США урагана Флоренс.

По словам ведущего, уже сейчас известно о поднятие уровня воды во многих районах до одного метра, чего достаточно не только для того, чтобы покрыть ноги.

"Из-за этого также может заглохнуть машина, и ее даже может снести. И, конечно, подтопить первые этажи домов", - рассказал он.

В то же время ведущий отмечает, что Флоренс способен поднять уровень воды почти до двух метров.

"Такой объем может снести многие объекты, даже автомобили, и нанести огромный ущерб. Вода также может в таком случае полностью затопить нижние этажи зданий. Флоренс также принесет штормовые волны высотой более четырех метров, которые полностью накроют одноэтажные здания. Есть очень мало мест, которые останутся в целости после волн такой высоты", - добавил он.

Ранее сообщалось, что ураган Флоренс приблизился к восточному побережью США, в результате чего улицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина затопило морской водой.

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