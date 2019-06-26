Malaysia Airlines рассчиталась с родными жертв катастрофы MH17, не дойдя до суда Вчера, 15:07 1918 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Reuters Самолеты Malaysian Airlines Reuters

Авиакомпания Malaysia Airlines заключила досудебное соглашение о выплате компенсации семьям пяти австралийцев, погибших в катастрофе рейса MH17 17 июля 2014. На днях должен был начаться судебный процесс по иску родственников погибших.

Авіакомпанія Malaysia Airlines уклала досудову угоду про виплату компенсації сім'ям п’яти австралійців, які загинули в катастрофі рейсу MH17 17 липня 2014 року.

Лайнер, що летів з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над Донецькою областю України з пускової установки «Бук» російського виробництва. Всі 298 людей, що були на борту, загинули.

Угоду про компенсацію уклали з більшістю родин загиблих у 2016 році, проте деякі вирішили діяти через суд. Днями мало розпочатися восьмиденне судове слухання, але Malaysia Airlines вдалося домовитися з родичами за межами зали суду.

Сума угоди не розголошується, але адвокати потерпілих назвали її прийнятною.

У позовній заяві авіакомпанії ставиться в провину те, що вона здійснювала польоти над «міжнародно визнаною зоною конфлікту» і мала знати про заборону Федерального управління цивільної авіації США на польоти там американських авіалайнерів (Malaysian Airlines має американські адреси).

Позивачі вказують, що від польотів над цією зоною відмовилася ціла низка іноземних авіакомпаній, таких як British Airways, Qantas, Cathay Pacific, China Airlines, Asiana, Korean Airlines і Pakistan International Airlines.

Більшість пасажирів на борту були громадянами Нідерландів. Загинули також громадяни Австралії, Малайзії, Британії, Бельгії, Канади, Індонезії, Німеччини, Нової Зеландії та Філіппін.

Австралія і Нідерланди поклали на Росію відповідальність за падіння літака «Боїнг».

Назвали імена підозрюваних

BBC Імена підозрюваних назвали минулої середи під час пресконференції в голландському Ньювегейні

Незабаром після аварії створили очолювану Нідерландами міжнародну слідчу групу (JIT), яка всі ці роки вивчала обставини загибелі лайнера. До розслідування також приєдналася міжнародна незалежна слідча група Belligcat.

Минулого тижня JIT назвала імена чотирьох підозрюваних у цій справі. Серед них зокрема троє громадян Росії і один громадянин України.

На думку розслідувачів, до падіння «Боїнга» можуть бути причетні:

Ігор Гіркін ( Стрєлков) — колишній «міністр оборони» так званої «ДНР»

Стрєлков) — колишній «міністр оборони» так званої «ДНР» Сергій Дубинський, відставний офіцер ГРУ армії Росії

Олег Пулатов, підполковник запасу повітряно-десантних військ армії Росії

Леонід Харченко, громадянин України, командир розвідувального підрозділу «ГРУ» так званої «ДНР»

Минулої середи на пресконференції в голландському Ньювегейні учасники JIT розповіли про хід розслідування і продемонстрували раніше невідомі записи телефонних розмов, які свідчать про зв’язок Росії з катастрофою.

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