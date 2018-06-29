Малайзийский суд признал подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама обученными ассасинами

В Малайзии предъявили обвинение двум подозреваемым в убийстве Ким Чон Нама, старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По мнению суда, обвиняемых тренировали специально для того, чтобы распылить в лицо Ким Чен Нама нервно-паралитическое вещество.

Об этом сообщает The Guardian.

Обвиняемые - гражданка Индонезии Сити Айша и гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг.

Прокуроры признали их обученными убийцами, отметив, что обвиняемые должны были тренироваться, чтобы распылить в лицо Ким Чон Нама нервно-паралитическое вещество VX. Тем самым суд отвергнул версию обвиняемых. В ходе допроса они утверждали, что не понимали, что совершают убийство, а думали, что участвуют в реалити-шоу.

Прокурор подчеркнул, что им было известно, что они обращаются с высокотоксичным веществом, а также о том, что должны смыть его с себя в течение 15 минут.

В КНДР отрицают обвинения Южной Кореи и США, что за убийством стоит режим Ким Чен Ына.

14 февраля 2017 года старший брат лидера КНДР был убит распылением в лицо нервно-паралитического вещества VX в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура. Ким Чон Нам скончался по дороге из аэропорта в больницу.

Ким Чон Нам считался наиболее вероятным преемником Ким Чен Ына в качестве нового вождя северокорейского народа, однако попал в опалу после того, как в 2001 году попытался уехать по поддельному паспорту в Японию.