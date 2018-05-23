Нераскрытая загадка. Власти Малайзии прекращают поиски исчезнувшего рейса MH370 с 239 людьми на борту

Работа художника Мохамада Фитри Джафара под названием Все еще молимся за MH370 в малазийском городе Шах Алам

23 мая власти Малайзии заявили, что по просьбе американской компании Ocean Infinity, которая осуществляет поиски пропавшего в ночь на 8 марта 2014 года рейса MH370, в последний раз продлили поисковую операцию до 29 мая. После этого она будет окончательно прекращена.

НВ рассказывает, что известно о трагедии и как происходили поиски самолета, точную причину исчезновения которого так и не удалось установить.

Как пропал самолет

Самолет Boeing 777-200ER, который выполнял рейс MH370 из малазийского Куала-Лумпура в китайский Пекин пропал с экранов радаров, когда находился над Южно-Китайским морем.

На его борту было 239 человек - 12 членов экипажа и 227 пассажиров. Рейс выполнялся национальной малазийской авиакомпанией Malaysia Airlines совместно с китайской China Southern Airlines.

Через несколько минут после исчезновения самолета с экранов радаров диспетчеров его смогли обнаружить с помощью военного радара, который фиксировал его движение в течение часа. При этом самолет отклонился на запад от запланированной траектории полета.

Самая дорогая поисковая операция в истории авиации

Длительное время поисковые группы не могли найти никаких следов пропавшего самолета, в частности из-за того, что место его предполагаемого крушения не удалось точно установить и зона поисков составляла около 120 тысяч квадратных километров.

Через полгода к поискам пропавшего самолета привлекли подводные аппараты.

Почти через год после пропажи самолета, в январе 2015 года, правительство Малайзии объявило, что расследование этого инцидента завершено, и он признан несчастным случаем. При этом ни тел, ни обломков на тот момент не нашли, и поисковая операция продолжалась.

Мухаммед, 4-летний сын одного из членов экипажа MH370 Мохда Хазрина Хаснана, готовится запустить воздушный шарик в память о пропавшем самолете, 3 марта 2018 года / Фото: EPA

Только в июле 2015 года на побережье острова Реюньон в Индийском океане обнаружили обломок крыла длиной примерно два метра. Обломок был покрыт ракушками, что говорило о том, что он много времени находился в океане. Вскоре стало известно, что на найденном фрагменте крыла обнаружили номер пропавшего самолета. Неподалеку от обломка крыла нашли также сильно поврежденный чемодан.

Еще несколько обломков предположительно пропавшего самолета нашли на Мальдивах, в Мозамбике, на Маврикии и на Мадагаскаре.

В ноябре 2016 года несколько родственников пассажиров пропавшего рейса заявили, что хотят отыскать обломки самолета самостоятельно. Они утверждали, что после обнаружения ряда находок, якобы причастных к исчезновению самолета, международной поисковой группой никаких шагов предпринято не было.

Запуск одного из аппаратов для подводного поиска обломков самолета рейса MH370 в августе 2017 года / Фото: EPA

В январе 2017 года стало известно, что поисковая операция, на которую было потрачено 160 миллионов долларов, прекращена. За время поисков было исследовано 120 тысяч квадратных километров площади океана.

Однако практически сразу министр транспорта Австралии Даррен Честер заявил, что поиски могут быть возобновлены, если появятся "новые достоверные доказательства".

В октябре 2017 года три компании предложили Малайзии продолжить поиски пропавшего самолета. В январе 2018 года частная американская компания под названием Ocean Infinity объявила, что собирается возобновить поиски в суженной зоне площадью 25 тысяч квадратных километров. Правительство Малайзии одобрило эту попытку при условии, что компании заплатят лишь в случае обнаружения обломков. Однако по состоянию на 23 мая 2018 года Ocean Infinity так ничего и не обнаружила. Поиски пропавшего рейса MH370 стали самой дорогой поисковой операцией в истории авиации.

Выводы австралийских экспертов

В августе 2016 года эксперты Минобороны Австралии представили доклад, в котором восстановили этапы возможной авиакатастрофы самолета рейса МН370.

По их мнению, анализ сигналов с пропавшего самолета может свидетельствовать, что он падал в Индийский океан, недалеко от берегов Западной Австралии, с катастрофической скоростью. Возможно, перед падением она достигала шести километров в минуту.

Фрагмент крыла пропавшего самолета, найденный на острове Реюньон в Индийском океане / Фото: EPA

Эксперты попытались восстановить этапы авиакатастрофы с помощью сигналов, полученных спутником от автоматизированных систем самолета. Согласно их заключению, после того как у самолета кончилось топливо и загорелись двигатели, он рухнул в воду с десятикилометровой высоты. Это произошло в 8:19 по местному времени 9 марта 2014 года.

Глава австралийского бюро транспортной безопасности Грег Худ заявил, что данные моделирования крушения, сделанного компанией Boeing, подтверждают, что самолет, по всей видимости, разбился в районе проведения поисков.

В ноябре 2016 года австралийские эксперты по вопросам авиации опубликовали отчет, в котором говорится, что, скорее всего, лайнер летел в режиме автопилота.

В октябре 2017 года австралийские следователи представили окончательный отчет о пропавшем самолете. В нем специалисты подтвердили предположение, что Boeing мог упасть севернее поисковой зоны на юге Индийского океана. Зону, где могут находиться обломки самолета, оценили в 25 тыс. квадратных километров.

Неофициальная версия

Деталей о причина исчезновения рейса MH370 установить не удалось, но существует неофициальная версия авиакатастрофы, о которой несколько раз писали СМИ.

Журналисты утверждают, что расследование малазийской полиции и ФБР обнаружило, что пилот рейса MH-370 Захари Шах за месяц до исчезновения лайнера Malaysian Airlines несколько раз на домашнем компьютере использовал программу Microsoft Flight Simulator X для симуляции полетов над Индийским океаном. Специалистам якобы удалось восстановить данные, которые были удалены с компьютера.

Зона поиска пропавшего самолета / Фото: EPA

Сообщается, что пилот изучал возможность вылета из Куала-Лумпура, резкого поворота в сторону южной части Индийского океана и полета до тех пор, пока на это хватит топлива.

Следователи выяснили, что примерно по этому же маршруту в итоге и пошел рейс MH-370, который сначала летел в Пекин. Отличие заключается в том, что компьютерная программа предусматривала, что топливо должно было закончиться примерно в 1400 километрах от предполагаемого места крушения лайнера.

Исходя из данных симулятора, следователи предполагают, что пилот Шах намеренно отправил самолет в океан, совершив тем самым самоубийство и убив всех пассажиров лайнера. Однако мотивы, по которым он мог это совершить, не установлены. Знакомые описывали его как добродушного человека, всегда готового прийти на помощь.

Специалист из Канады Ларри Вэнс утверждал, что капитан мог надеть на себя кислородную маску до того, как разгерметизировать кабину самолета, чтобы оставить второго пилота и пассажиров без сознания.

В свою очередь, специалист из Австралии Мартин Долан подчеркнул, что крушение лайнера не было терактом.

"Если бы это было терактом, то террористическая группировка обязательно взяла бы на себя ответственность. Этого не произошло", - резюмировал он.

НВ