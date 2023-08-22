Суд в Москве оставил без изменений «приговор» украинскому правозащитнику Максиму Буткевичу о 13 годах колонии 22 августа, 14:04 Максим Буткевич присоединился к заседанию через видеосвязь из оккупированного Луганска (Фото:Медиазона)

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил без изменения решение российских террористов о заключении на 13 лет украинского правозащитника и военного Максима Буткевича.



Об этом сообщили Ґрати во вторник, 22 августа.

В марте «суды» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей «приговорили» Буткевича к 13 годам колонии строгого режима за якобы обстрел подъезда жилого дома в Северодонецке и ранения двух гражданских. В то же время украинские журналисты выяснили, что в тот день — 4 июня 2022 года — он не был на Донбассе. МИД Украины назвал «приговор» незаконным и ничтожным.

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Правозащитника обвиняют в «нарушении правил войны». Суд учел в срок заключения время, которое Буткевич провел в СИЗО Луганска — с 19 августа 2022 года. Он присутствовал на заседании по видеосвязи и произнес последнее слово из оккупированного города.

«Я хотел бы выразить благодарность всем тем людям, которым небезразлична моя судьба и всех украинских военнопленных, которые сейчас в тяжелой ситуации. Люди, которые находятся в статусе или военнопленных, или уже осужденных, тоже постоянно думают не только о родных и близких, но и обо всех, кто остался на свободе, кто находится в Украине, и все надеются, что военнопленных освободят», — сказал правозащитник.

По словам Буткевича, он не получает никаких новостей или газет, телевизор видел только на протяжении четырех месяцев, а из книг у него только Новый Завет и Псалтырь.

Правозащитник и сооснователь Громадського Радіо Максим Буткевич пошел в ряды защитников Украины в начале марта 2022 года. Он находится в плену у россиян как минимум с 24 июня, поскольку в этот день российские пропагандисты опубликовали видео допроса с ним. В августе минобороны РФ признало, что удерживает Буткевича в плену.

