«Даже не пытался». Британский журналист прервал трансляцию речи Макрона, потому что тот разговаривал не на английском
Президент Франции Эммануэль Макрон с женой Бриджит Макрон (на фото) на банкете для президента на второй день своего государственного визита в Великобританию (Фото: Lucy North/Pool via REUTERS)
Британский журналист раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона из-за того, что он «не потрудился говорить на английском» на банкете в Виндзорском замке в четверг, 10 июля.
Об этом сообщает издание GB News.
В частности, 8 июля Макрон был среди приглашенных на торжественный ужин с королем Великобритании Чарльзом III в Виндзорском дворце. 8 июля президент Франции выступил с речью, в которой призвал к уменьшению зависимости Великобритании, Франции и Европы от Китая и США.
Журналист Патрик Кристис прервал свой прямой эфир в программе Patrick Christys Tonight, когда Макрон начал говорить на французском языке.
«Эммануэль Макрон, президент Франции, видно, не делает никому любезности и даже не пытается говорить на английском. Так что мы подождем и возьмем слово, если он заговорит», — сказал Кристис.
Он считает, что со стороны Макрона «было бы достаточно мило» ответить на поступок короля, который «приложил усилия, чтобы немного поговорить на французском».
Макрон прибыл в Великобританию во вторник в сопровождении жены Бриджит с трехдневным государственным визитом.
Агентство Reuters писало, что поездка Макрона стала первым государственным визитом европейского лидера в Британию со времен выхода Британии из ЕС (31 января 2020 года).
Politico отмечало, что во взаимоотношениях между Макроном и Стармером «появились трещины» из-за разного подхода к меняющемуся президенту США.
Как отмечало издание, Лондон и Париж до сих пор координировали свои действия, чтобы попытаться удержать Трампа в переговорном процессе по Украине. Однако теперь, когда этот процесс застопорился, британские и французские официальные лица проявляют раздражение тем, как другая сторона решила взаимодействовать с президентом США. Так, по словам французского ученого, имя которого издание не раскрывает, но указывает, что он связан с Макроном, британский премьер «гораздо более осторожен», когда дело касается отношений с Вашингтоном.