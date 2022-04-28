Макрон официально провозглашен победителем президентских выборов во Франции

28 апреля, 03:11
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Макрон во втором туре набрал 58,55% голосов (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Макрон во втором туре набрал 58,55% голосов (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

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Конституционный совет Франции провозгласил Эммануэля Макрона избранным президентом республики.

Как сообщает Figaro, политик во втором туре выборов набрал абсолютное большинство голосов — 58,55%.

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Отмечается, что из 48 752 339 зарегистрированных избирателей проголосовало 35 096 478 человек, что составляет чуть менее 72% - второй по величине показатель во втором туре президентских выборов во времена Пятой республики.

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Из них 18 768 639 голосов достались Эммануэлю Макрону (58,55%), тогда как 13 288 686 — Марин Ле Пен (41,45%).

Мандат избранного на второй пятилетний срок президента Франции начнется с полуночи 14 мая 2022 года.

Ранее госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что после переизбрания президента Эммануэля Макрона на второй срок республика продолжит выступать за ужесточение санкций против РФ.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Франция Марин Ле Пен Эммануэль Макрон Выборы президента Франции 2022

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