Макрона раскритиковали за то, что он снял дорогие часы во время интервью о пенсионных изменениях — видео 25 марта, 12:41 Эммануэль Макрон (Фото:Yoan Valat/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике после того, как снял свои дорогие часы во время телеинтервью о пенсионных изменениях.

Об этом сообщает Sky News.

Массовые протесты и забастовки проходят по всей Франции после того, как Макрон протолкнул закон о повышении пенсионного возраста на два года — до 64 лет — без голосования в парламенте.

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Видео, на котором Макрон снимает часы во время интервью стало вирусным. Политические оппоненты президента Франции заявили, что это видео демонстрирует, насколько он далек от реалий жизни людей.

Член парламента от La France Insoumise Фарида Амрани назвала Макрона «президентом богатых».

В свою очередь представители французского лидера заявили, что он снял часы, потому что они «звенели на столе».

Пользователи социальных сетей утверждали, что часы стоят до 80 тысяч евро, но Елисейский дворец сообщил французским СМИ, что это неверно.



Во дворце заявили, что на Макроне были часы Bell and Ross BR V1−92.



Одни из часов продаются на сайте Bell and Ross за 2600 долларов.

В заявлении дворца говорится, что Макрон регулярно их носит уже более полутора лет.

Политические противники и критики Макрона уже давно обвиняют его в поддержке богатых и даже в том, что он действует как потенциальный монарх.

Длящиеся уже более двух месяцев протесты против пенсионной реформы во Франции стали самым большим вызовом для президента Эммануэля Макрона после акций «желтых жилетов» в 2019 году.

23 марта во французских городах вышли на улицы, по разным оценкам, от 1 млн до 3,5 млн человек.

Законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет обсуждали в парламенте Франции в течение шести недель. После того, как стало ясно, что Макрону не хватит голосов, применили конституционную норму — статью 49.3, позволяющую принимать закон без голосования. 20 марта правительство Макрона едва пережило вотум недоверия.