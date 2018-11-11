Макрон жестко осудил национализм, намекая на Путина и Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к мировым лидерам, собравшимся в Париже на церемонии празднования Дня перемирия, с посланием об опасности национализма, назвав его предательством нравственных ценностей.

Об этом сообщает Reuters.

Макрон жестко осудил тех, кто вызывает националистические настрои, чтобы ущемлять других.

"Патриотизм - это полная противоположность национализму: национализм - это предательство патриотизма. Соблюдая собственные интересы сначала, не обращая внимания на других, мы уничтожаем самое драгоценное, что имеет нация, то, что дает ей жизнь и делает ее великой: ее моральные ценности", – заявил глава Франции.

Издание Reuters пишет, что это послание, в частности касалось президента США Дональда Трампа, который проводит политику "Америка в первую очередь" и объявил себя "националистом", и главы России Владимира Путина. Оба президента во время выступления Макрона сидели с каменными лицами и никак не прокомментировали после него.

Напомним, во французской столице Париже проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.