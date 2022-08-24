«Переломный момент». Франция переживает конец «эпохи достатка» — Макрон

24 августа, 15:45
Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна переживает конец «эпохи достатка».

Об этом сообщает Le Monde.

«Я считаю, что мы сейчас переживаем переломный момент или большие потрясения. Во-первых, потому что мы переживаем… конец того, что может показаться концом эпохи достатка», — сказал он.

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Говоря о войне в Украине, Макрон добавил, что "наша система, основанная на свободе, в которой мы привыкли жить, иногда, когда нам нужно ее защитить, может повлечь за собой жертвы".

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"Этот обзор, который я даю - конец достатка, конец беззаботности, конец предположений - это, в конце концов, переломный момент, через который мы проходим, и который может заставить наших граждан испытывать большую тревогу", - сказал Макрон.

Издание пишет, что речь Макрона прозвучала после лета, ознаменованного засухой, масштабными лесными пожарами и войной в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=lt2chmQXNdE&t=183s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Франция Эммануэль Макрон Война России против Украины

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