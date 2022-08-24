«Переломный момент». Франция переживает конец «эпохи достатка» — Макрон
Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна переживает конец «эпохи достатка».
Об этом сообщает Le Monde.
«Я считаю, что мы сейчас переживаем переломный момент или большие потрясения. Во-первых, потому что мы переживаем… конец того, что может показаться концом эпохи достатка», — сказал он.
Говоря о войне в Украине, Макрон добавил, что "наша система, основанная на свободе, в которой мы привыкли жить, иногда, когда нам нужно ее защитить, может повлечь за собой жертвы".
"Этот обзор, который я даю - конец достатка, конец беззаботности, конец предположений - это, в конце концов, переломный момент, через который мы проходим, и который может заставить наших граждан испытывать большую тревогу", - сказал Макрон.
Издание пишет, что речь Макрона прозвучала после лета, ознаменованного засухой, масштабными лесными пожарами и войной в Украине.
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