Макрон заявил, что Франция работает над механизмом привлечения РФ к ответственности за ее преступления 31 марта, 23:29 Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна совместно с партнерами работает над механизмом привлечения РФ к ответственности за ее преступления.



"Мы с партнерами определяем механизмы для привлечения России к ответственности за преступление агрессии. Российская агрессия привела к систематическим военным преступлениям. За все эти преступления должны быть наказания. Франция не забудет Бучу, преступления в Изюме, Мариуполе, Еленовке", - заявил Макрон.

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Президент Франции отметил, что каждый день мир узнает о новых российских преступлениях. С первых дней войны французские полицейские предоставили оборудование для расследования преступлений РФ.

"Без правосудия не может быть долгосрочного мира", – заявил Макрон.

31 марта президент Владимир Зеленский посетил Бучу вместе с молдавской коллегой Майей Санду, а также премьер-министрами Словакии, Словении и Хорватии.

В этот же день состоялся саммит, посвященный привлечению РФ к уголовной ответственности за преступления во время войны. На саммите дистанционно выступали мировые лидеры, среди которых президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Фумио Кишида, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и другие. В саммите приняли участие представители почти 50 стран и международных организаций. Бучанская декларация открыта для присоединения.