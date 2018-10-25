Макрон "выселит" журналистов из Елисейского дворца, вопреки протестам

Президент Франции Эммануэль Макрон решил переместить журналистов, освещающих его президентство, из Елисейского дворца.
Данную информацию подтвердили в офисе Макрона, сообщает Bloomberg.
Пресс-центр перенесут в здание на соседней улице до конца года.
"Новый пресс-центр предложит улучшенные условия работы для большего числа журналистов", - сообщила команда Макрона в своем заявлении.
Крупные информагентства с постоянной аккредитацией в Елисейском дворце в начале 2018 года обратились с призывом к Макрону отменить свое решение.
В Французской ассоциации президентской прессы призвали Макрона отказаться от плана, так как расположение пресс-центра во дворце способствовало "прозрачности" французского президентства.
Согласно данным организации Репортеры без границ, Франция занимает 39-е место по уровню свободы прессы.
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