Макрон: Возможные военные удары будут нацелены на химические объекты в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об ответных мерах в связи с применением химического оружия против жителей сирийского города Дума в Восточной Гуте будет принято в ближайшее время.

"Любые французские удары по сирийскому режиму будут нацелены на объекты, связанные с разработкой и производством химического оружия", - цитирует AFP заявление Макрона.

