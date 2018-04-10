Макрон: Возможные военные удары будут нацелены на химические объекты в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об ответных мерах в связи с применением химического оружия против жителей сирийского города Дума в Восточной Гуте будет принято в ближайшее время.

"Любые французские удары по сирийскому режиму будут нацелены на объекты, связанные с разработкой и производством химического оружия", - цитирует AFP заявление Макрона.

#BREAKING Any French strikes on Syria regime would target chemical facilities, says President Macron — AFP news agency (@AFP) 10 апреля 2018 г.

Накануне на Даунинг-стрит сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент США Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласились о необходимости ответить на сообщения об химической атаке в Сирии.

В пресс-службе британского премьера сообщили, что если сообщения о химатаке будут подтверждены, то это будет еще одним доказательством возмутительной жестокости, проявленной режимом сирийского президента Башара Асада.

Напомним, что 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в подконтрольном повстанцам городе Дума в Восточной Гуте в пригороде Дамаска погибли по меньшей мере 70 человек. Еще более 1000 человек пострадали.

Сирийское правительство и его главный союзник, Россия, отрицают причастность к нападению.

Президент США Дональд Трамп заявил 9 апреля, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.

Использование химического оружия запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении от 1993 года.