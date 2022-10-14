«Политическая ошибка». Во Франции раскритиковали Макрона за «обозначение границ» реакции в случае ядерного удара России по Украине — Politico 14 октября, 10:55 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Президента Франции критикуют за то, что он нарушил обычай не озвучивать, каким именно может быть ответ на ядерный удар.

"Надежность [ядерного] сдерживания заключается в том, что мы ничего не говорим о том, что нам придется делать", - сказал бывший президент Франции Франсуа Олланд.

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По его словам, нужно «говорить как можно меньше и быть готовым сделать как можно больше».

Депутат-консерватор, вице-президент комитета по вооруженным силам Национальной ассамблеи Жан-Луи Тьерио считает заявление Макрона политической ошибкой.

«Когда я услышал, как он говорит, я чуть не упал со стула. Это политическая ошибка. Один из принципов ядерного сдерживания состоит в том, что существует неопределенность по поводу того, что считается жизненно важным интересом», — сказал Жан-Луи Тьерио.

Тьерио считает, что заявление Макрона могло быть направлено на избирателей дома, обеспокоенных военной поддержкой Украины Францией и возможностью ядерной войны.

Заместитель руководителя аналитического центра Фонд стратегических исследований Бруно Тертре заявил, что правильным ответом для Макрона было бы, что он «не будет играть в эту игру».

"В любом случае Путин должен знать, что он проиграет", - заявил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Франция не ответит ядерным оружием в случае, если страна-агрессор Россия нанесет тактический ядерный удар по Украине.

«Наша доктрина опирается на коренные интересы нации. Они четко определены и не будут нарушены напрямую, если, например, произойдет баллистическая ядерная атака в Украине, регионе», - сказал Макрон в прямом эфире France 2.