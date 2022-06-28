Абсолютный ужас и позорище. Макрон призвал россиян взглянуть на последствия удара по ТРЦ в Кременчуге

28 июня, 02:19
Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по ТРЦ (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по ТРЦ (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео последствий российского ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге Полтавской области.

Президент Франции призвал россиян взглянуть на последствия действий кремлевского режима.

«Обстрел Россией торгового центра в Кременчуге — это абсолютный ужас. Мы разделяем боль семей погибших. И гнев от такого позорища. Русский народ должен увидеть правду», — сообщил Макрон.

Видео дня
https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1541535117176348673
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Вечером в понедельник, 27 июня, РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. Пока известно о 15 жертвах и минимум 50 раненых.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что подано более 40 заявок о пропавших без вести людей. Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.

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В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

https://www.youtube.com/watch?v=d6Gf9z7sdMg
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Полтавская область Кременчуг Ракетные удары Война в Украине Эммануэль Макрон Война России против Украины

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