Плохих союзников нет. Климкин пояснил идею Макрона «не унижать Россию» и призвал умерить критику в его адрес

15 июня, 16:30
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Эммануэль Макрон (Фото:Yoan Valat/Pool via REUTERS)

Эммануэль Макрон (Фото:Yoan Valat/Pool via REUTERS)

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает, что двусмысленный призыв «не унижать Россию» из уст президента Франции Эммануэля Макрона не может быть поводом делить союзников Украины на «плохих» и «хороших».

Климкин назвал такой подход «совершенно неправильным». Об этом он заявил в интервью Елене Трибушной, украинской журналистке и ведущей YouTube-канала Є питання.

«Я всегда против, чтобы делить друзей на лучших и не совсем лучших. Я против того, чтобы делить союзников. Я знаю, что кто-то нам помогает больше и готов идти дальше — за это им большое спасибо, рукопожатие, объятия и правильные слова», — отметил бывший дипломат.

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Однако, подчеркнул он, идея делить союзников на плохих и хороших — «это дело, которое нам будет очень-очень дорого стоить».

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«Я категорически против и абсолютно серьезно об этом говорю: я уверен, что те же французы сейчас тоже многое поняли. Они тоже пережили свое унижение в Африке, куда зашли фактически выбросившие их россияне и еще много вещей. Поэтому союзников делить на Джонсона, который „намного лучше“, и Макрона, который „намного хуже“ — не надо, — призвал Климкин. — Да, Джонсон больше говорит правильных слов, да, нам от „бритов“ отламывается, в хорошем смысле, больше оружия, но думаю, что все союзники для нас важны, и нам нужно их собирать вместе».

Именно это и называется солидарностью, напомнил Климкин. «Без солидарности весь драйв коллективного Запада, все единство рассыплется, и Путин будет, не знаю, что он там пьет в своем Ново-Огарево — шампанское или вино, но будет много пить», — отметил экс-министр иностранных дел.

https://www.youtube.com/embed/hdNTKqNU3KY

Макрон впервые озвучил идею «не унижать» Россию в своей речи в Европарламенте 9 мая, а 3 июня он повторил ее в интервью французским СМИ, заявив, что Россия не должна быть «унижена», чтобы в тот день, когда завершатся боевые действия, «мы могли бы проложить путь к выходу дипломатическим путем».

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Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Владимир Путин Павел Климкин Франция Россия-Франция Эммануэль Макрон

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