Макрон пообещал, что Франция закроет 14 ядерных реакторов к 2035 году

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция остановит 14 ядерных реакторов к 2035 году в рамках национальной экологической программы перехода на возобновляемые источники энергии.

Об этом сообщает AFP.

"Мне хотелось бы сделать это уже в 2025 году. Мы находимся на курсе 50%, но мы стараемся установить крайний срок до 2050 года. В 2035 году будут остановлены 14 реакторов на 900 мегаватт", - сказал французский лидер.

Среди закрытых атомных станций будет и АЭС Фессенхайм недалеко от границы с ФРН, которая является старейшей действующей атомной станцией Франции. Она работает с 1977 года. Закрытие планируется на лето 2020-го.

Президент Франции добавил, что еще примерно шесть реакторов остановят до 2030 года.

Макрон ставит цель максимально избавить Францию ​​от использования ископаемого топлива. Эта инициатива предусматривает, в том числе, и повышение акцизов на горючее, чтобы стимулировать приобретение экологически чистых транспортных средств.

Повышение акцизов ранее вызвало масштабные протесты по всей Франции, в которых приняли участие более 300 тысяч человек.