Макрону прислали письмо, в котором был отрезанный человеческий палец — СМИ
Эммануэль Макрон (Фото:Michel Euler/Pool via REUTERS)
В резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона прислали письмо, в котором был отрезанный человеческий палец. Об этом сообщает журнал Valeurs actuelles, ссылаясь на источники.
По словам собеседников издания, корреспондентская служба Елисейского дворца получила письмо по почте в ночь на 10 июля. Палец положили в холодильник. Личность человека, которому он принадлежит, уже установили.
«Это сразу же инициировало соответствующую процедуру для случаев бедствия, чтобы об этом человеке могли позаботиться компетентные службы и провести надлежащее медицинское обследование», — заявил журналу ознакомленный с делом источник.
Елисейский дворец отказался официально комментировать эти данные.
В апреле росСМИ сообщали, что посольство Франции в России получило посылку, внутри которой были кости.