Макрону прислали письмо, в котором был отрезанный человеческий палец — СМИ 13 июля, 09:33 Эммануэль Макрон (Фото:Michel Euler/Pool via REUTERS)

В резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона прислали письмо, в котором был отрезанный человеческий палец. Об этом сообщает журнал Valeurs actuelles, ссылаясь на источники.

По словам собеседников издания, корреспондентская служба Елисейского дворца получила письмо по почте в ночь на 10 июля. Палец положили в холодильник. Личность человека, которому он принадлежит, уже установили.

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«Это сразу же инициировало соответствующую процедуру для случаев бедствия, чтобы об этом человеке могли позаботиться компетентные службы и провести надлежащее медицинское обследование», — заявил журналу ознакомленный с делом источник.

Елисейский дворец отказался официально комментировать эти данные.

В апреле росСМИ сообщали, что посольство Франции в России получило посылку, внутри которой были кости.