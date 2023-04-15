Макрон подписал закон о скандальной пенсионной реформе 15 апреля, 11:44 Протестующая против пенсионной реформы с плакатом на котором написано: «Без диалога, без парламентского большинства, без поддержки населения» и перечеркнуты слова «Макрон с вами», вместо которых сказано «Совсем один» (Фото:REUTERS / Sarah Meyssonnier)

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 15 апреля, подписал закон о крайне непопулярной в стране пенсионной реформе, которая повышает пенсионный возраст с 62 до 64 лет и повлекла за собой масштабные протесты.

Об этом сообщает Le Figaro. Закон уже обнародован в Официальном журнале.



Окончательно утвердив реформу, Макрон, таким образом, отклонил призывы профсоюзов, которые в пятницу после одобрения Конституционного совета просили президента не ставить подпись под законом.

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У Макрона было 15 дней, чтобы подписать закон, но он сделал это через несколько часов после того, как Конституционный совет Франции вечером в пятницу, 14 апреля, дал «зеленый свет» для принятия пенсионной реформы, не обнаружив в ней несоответствия основному закону.

В тот же вечер по всей Франции вспыхнула очередная волна протестов против реформы.

Принятая пенсионная реформа предполагает повышение пенсионного возраста для французов с 62 до 64 лет.

Макрон утверждает, что реформа – это вынужденный шаг, необходимый для предотвращения коллапса пенсионной системы страны. В марте правительство воспользовалось специальными конституционными полномочиями, чтобы продвинуть изменения без голосования.