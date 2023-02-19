На двух стульях. Макрон поддержал поражение России, но выступил против разгрома
Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он выступает за поражение России в войне против Украины, но не поддерживает «полный разгром».
Об этом сообщает Le Figaro.
"Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию, но я убежден, что в конце концов это не будет заключено военным путем", - заявил президент.
Он отметил, что не хочет, чтобы "Россия была полностью разгромлена или атакована на ее территории".
"Некоторые хотят, прежде всего, разгромить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет", - заявил Макрон.