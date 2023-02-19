На двух стульях. Макрон поддержал поражение России, но выступил против разгрома 19 февраля, 02:38 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он выступает за поражение России в войне против Украины, но не поддерживает «полный разгром».

Об этом сообщает Le Figaro.

"Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию, но я убежден, что в конце концов это не будет заключено военным путем", - заявил президент.

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Он отметил, что не хочет, чтобы "Россия была полностью разгромлена или атакована на ее территории".

"Некоторые хотят, прежде всего, разгромить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет", - заявил Макрон.

