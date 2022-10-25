Макрон подарил папе римскому книгу XVIII века с печатью из Львова. В Польше хотят обратиться за разъяснениями 25 октября, 17:44 Эммануэль Макрон и папа Франциск (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Италию подарил папе римскому Франциску первое французское издание книги К вечному миру Иммануила Канта 1796 года. Пользователи Сети обратили внимание на печать Академического читального зала во Львове, сделанную на польском, сообщает Onet.pl.

Фото книги вызвало большой резонанс среди польских пользователей. Роберт Пшель из Польского института международных отношений написал в Twitter, что, судя по печати, она когда-то была собственностью тогдашней библиотеки польского университета во Львове.



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Некоторые пользователи предположили, что книга может быть одним из произведений, украденных из Львова во время его оккупации в ходе Второй мировой войны.



В то же время швейцарский журналист-расследователь Арно Беда написал, что книга была куплена в парижском книжном магазине Hatchuel за 2500 евро. По его словам, на сайте магазина сказано, что книга уже давно находилась во французских коллекциях и в 1900-х годах попала к парижскому книготорговцу Люсьену Бодену, на что якобы указывает соответствующий ярлык.

Депутат от партии Право и справедливость Аркадиуш Мулярчик, который скоро должен занять пост заместителя главы польской дипломатии, заявил, что будет советовать дипломатическим службам направить во Францию официальный запрос о происхождении книги, — об этом сообщает PAP.