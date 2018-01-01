Макрон отреагировал на стрельбу в центре Страсбурга
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в центре Страсбурга.
"Солидарность всей нации Страсбургу, жертвам и их семьям", - написал французский лидер в своем Twitter.
Solidarité de la Nation tout entière pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 декабря 2018 г.
Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка. Жертвами стали три человека, 12 были ранены.
По данным следователей, после инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города. Таксист не пострадал и дает показания полиции.
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Стрельба в Страсбурге: открывший огонь мужчина скрылся от полиции на угнанном такси
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