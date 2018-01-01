Макрон отреагировал на стрельбу в центре Страсбурга Сегодня, 08:58 132 Цей матеріал також доступний українською Жертвами стрельбы стали три человека

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в центре Страсбурга.

"Солидарность всей нации Страсбургу, жертвам и их семьям", - написал французский лидер в своем Twitter.

Solidarité de la Nation tout entière pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 декабря 2018 г.

Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка. Жертвами стали три человека, 12 были ранены.

По данным следователей, после инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города. Таксист не пострадал и дает показания полиции.

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Стрельба в Страсбурге: открывший огонь мужчина скрылся от полиции на угнанном такси

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