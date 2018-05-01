Макрон отреагировал на беспорядки в Париже

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Макрон пообещал, что ответственные за беспорядки понесут ответственность

Макрон пообещал, что ответственные за беспорядки понесут ответственность

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал беспорядки, которые возникли в Париже во время первомайской демонстрации.

"Я жестко осуждаю сегодняшнее насилие, которое произошло во время первомайского шествия. Будет сделано все, чтобы его вдохновители были установлены и понесли ответственность за свои действия", - заявил Макрон.

Напомним, французский спецназ применил водометы и слезоточивый газ против сотен протестующих, после того как они начали бить витрины и бросать коктейли Молотова во время ежегодной майской демонстрации в Париже.

По данным властей, в погромах приняли участие около 1,2 тыс. активистов крайне левого движения Черные блоки, скрывающих лица масками.

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