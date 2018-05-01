Макрон отреагировал на беспорядки в Париже

Макрон пообещал, что ответственные за беспорядки понесут ответственность

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал беспорядки, которые возникли в Париже во время первомайской демонстрации.

"Я жестко осуждаю сегодняшнее насилие, которое произошло во время первомайского шествия. Будет сделано все, чтобы его вдохновители были установлены и понесли ответственность за свои действия", - заявил Макрон.

Je condamne avec une absolue fermeté les violences qui ont eu lieu aujourd’hui et qui ont dévoyé les cortèges du 1er mai. Tout sera fait pour que leurs auteurs soient identifiés et tenus responsables de leurs actes. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 мая 2018 г.

Напомним, французский спецназ применил водометы и слезоточивый газ против сотен протестующих, после того как они начали бить витрины и бросать коктейли Молотова во время ежегодной майской демонстрации в Париже.

По данным властей, в погромах приняли участие около 1,2 тыс. активистов крайне левого движения Черные блоки, скрывающих лица масками.

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