Макрон: Отравление экс-шпиона Скрипаля не может оставаться безнаказанным

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Французский президент назвал преступление "неприемлемым нападением", сообщает DW.

Макрон заверил британского премьер-министра Терезу Мэй в полной поддержке со стороны Франции.

Он также высказал мнение, что применение химического оружия не может оставаться безнаказанным.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.