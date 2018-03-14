Макрон: Отравление экс-шпиона Скрипаля не может оставаться безнаказанным

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Макрон назвал преступление против Сергея Скрипаля

Макрон назвал преступление против Сергея Скрипаля "неприемлемым нападением"

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Французский президент назвал преступление "неприемлемым нападением", сообщает DW.

Макрон заверил британского премьер-министра Терезу Мэй в полной поддержке со стороны Франции.

Он также высказал мнение, что применение химического оружия не может оставаться безнаказанным.

 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

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