Макрон отложил поездку в Сербию из-за протеста "желтых жилетов" Сегодня, 09:03 21 Цей матеріал також доступний українською Макрон отложил поездку в Сербию на несколько недель

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил свой рабочий визит в Сербию из-за масштабных протестов "желтых жилетов" в стране.

Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич после телефонного разговора с французским коллегой, пишет Reuters.

"Президент Макрон попросил отложить на несколько недель его визит в Сербию из-за ситуации в его стране", - уточнил сербский лидер.

Позже в офисе Макрона подтвердили, что визит отложен из-за "инцидентов, которые произошли во время последних протестов".

Демонстранты из движения "Желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Кроме снижения цен на топливо, они требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже. Сотрудники французской полиции начали задерживать демонстрантов.

По состоянию на 2 декабря в Париже правоохранители задержали 378 человек, 133 человека были ранены.

Французское правительство рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения, чтобы предотвратить обострение беспорядков в стране.

3 декабря агрессивно настроенные активисты повредили декоративную отделку монумента, разбили некоторые статуи и исписали стены надписями: "Макрона в отставку", "Желтые жилеты триумфуют".