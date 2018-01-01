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Макрон обратится к французам из-за масштабных протестов по всей стране

Сегодня, 10:59
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Макрон выступит с обращением на следующей неделе

Президент Франции Эммануэль Макрон обратится к французскому народу на фоне масштабных акций протеста "желтых жилетов".

Об этом сообщила министр транспорта Элизабет Борне, пишет Reuters.

"Президент выступит в начале следующей недели. Думаю, это то, чего хочет французский народ. Он хочет ответов", - уточнила она.

Министр добавила, что Макрон скажет жителям Франции, что прислушивается к их мнению, и будут найдены новые решения.

В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.  

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.   

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.  

Во время одной из акций протеста протестующие повредили Триумфальную арку.

Теги:   Протест Эммануэль Макрон Франция

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