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Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

Макрон обратился к нации в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери

Вчера, 02:18
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Цей матеріал також доступний українською
Макрон обратился к нации в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери - фото

REUTERS/Philippe Wojazer

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации в связи с пожаром в соборе Парижской богоматери и пообещал восстановить историческое здание.

Об этом сообщает телеканал CNN.

"Мы все вместе восстановим этот собор. Весь наш народ благодарен пожарным, благодаря которым удалось избежать худшего. Но сражение еще не выиграно, и нас ожидают ещё несколько непростых часов", - заявил Макрон.

Президент сообщил, что завтра начнется сбор средств для восстановления собора, которым займутся "лучшие таланты наших дней".

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства. 

Теги:   Париж Франция Эммануэль Макрон Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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