Макрон обратился к нации в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери Вчера, 02:18 1972 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Philippe Wojazer Эммануэль Макрон REUTERS/Philippe Wojazer

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации в связи с пожаром в соборе Парижской богоматери и пообещал восстановить историческое здание.

Об этом сообщает телеканал CNN.

"Мы все вместе восстановим этот собор. Весь наш народ благодарен пожарным, благодаря которым удалось избежать худшего. Но сражение еще не выиграно, и нас ожидают ещё несколько непростых часов", - заявил Макрон.

Президент сообщил, что завтра начнется сбор средств для восстановления собора, которым займутся "лучшие таланты наших дней".

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.