Макрон намерен распустить парламент в случае объявления недоверия правительству Лекорню

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что распустит парламент, если правительству Лекорню будет объявлено недоверие (Фото: Thomas Samson/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что в случае объявления недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню он не будет назначать нового премьера, а распустит парламент.

Об этом сообщила пресс-секретарь правительства Мод Брежон, пишет RFI во вторник, 14 октября.

Она отметила, что на заседании Совета министров Макрон сказал, что вотумы недоверия, которые были поданы против правительства Лекорню, были вотумами о роспуске парламента и «должны рассматриваться как таковые».

Макрон сообщил, что предложения об объявлении недоверия правительству Лекорню подали левая партия Непокоренная Франция (LFI) и ультраправое Национальное объединение (RN).

6 октября агентство Bloomberg сообщило, что премьер Франции Себастьян Лекорню ушел в отставку менее чем через 24 часа после того, как Макрон объявил состав правительства, в котором остались большинство высокопоставленных членов предыдущего кабинета. Это вызвало критику со стороны оппозиционных партий, которые стремились к переменам.

7 октября бывший премьер Франции Эдуар Филипп призвал президента Эммануэля Макрона уйти в отставку и объявить досрочные выборы из-за обострения политического кризиса в стране. Он считает, что после принятия бюджета Макрон должен «проявить инициативу» и дать возможность провести, по словам Филиппа, честную предвыборную кампанию на фоне потери поддержки даже среди союзников.

10 октября Эммануэль Макрон официально повторно назначил Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра.

13 октября газета The Times написала, что Макрон отвергает призывы уйти в отставку на фоне правительственного кризиса.