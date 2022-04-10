Макрон лидирует на выборах во Франции, во второй тур с ним выходит Ле Пен — экзит-пол 10 апреля, 21:05 Цей матеріал також доступний українською Согласно первым экзит-полам, во второй тур президентских выборов во Франции выходят Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

На президентских выборах во Франции, согласно данным экзит-пола исследовательского института Elabe для BFMTV, во второй тур выходят Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Действующий лидер Франции, представляющий партию Вперед, республика! набрал 28,1% голосов, кандидатка от ультраправой партии Национальное объединение — 24,5%.

Третье место занял лидер крайней левой партии Жан-Люк Меланшон (20,4%), четвертое — кандидат крайне правых Эрик Земмур (7,1%). Всего за должность соревнуются 12 кандидатов.

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Согласно результатам еще одного экзит-пола — IFOP Opinion — Макрон набирает 28,6%, Марин Ле Пен — 24,4%. В то же время 25% избирателей воздержались от голосования, что делает явку на президентских выборах во Франции в первом туре самой низкой за последние 20 лет, отмечает CNN.

Маловероятно, что кто-нибудь из кандидатов наберет абсолютное большинство (более 50%), поэтому второй тур выборов, как ожидается, состоится в воскресенье, 24 апреля.

Макрон стремится стать первым лидером Франции, переизбранным на второй президентский срок после Жака Ширака в 2002 году. Почти на протяжении всей кампании у него было преимущество, однако за последний месяц гонка обострилась. Несмотря на то, что Макрону удалось победить Ле Пен во время выборов в 2017-м, эксперты прогнозируют более жесткий поединок между ними в этом году.

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