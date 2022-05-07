Второй президентский срок. В Париже прошла инаугурация Эммануэля Макрона — видео

7 мая, 12:17
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

В субботу, 7 мая, в Париже проходит церемония инаугурации Эммануэля Макрона, который по итогам двух туров выборов переизбран президентом Франции.

Согласно заявлению Елисейского дворца, мероприятие будет «сдержанным» и «исполненным уважения к ценностям Республики»

НВ

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https://www.youtube.com/watch?v=ljhK_KmOylk

Эммануэль Макрон набрал 58,54% голосов во время второго тура президентских выборов во Франции, а его соперница Марин Ле Пен — 41,46%.

Видео дня

Госсекретарь по европейским делам Клеман Бон отметил, что Франция после избрания Макрона на второй срок будет продолжать выступать за ужесточение санкций против РФ.

30 апреля Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал увеличить военную и гуманитарную помощь Киеву.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Франция Эммануэль Макрон Инаугурация

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