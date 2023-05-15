Франция и Украина призвали оккупантов покинуть Запорожскую АЭС

15 мая, 06:26
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Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский призвали Россию покинуть Запорожскую АЭС.

"Франция и Украина отдельно призывают Россию выйти с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), безответственный захват и милитаризация которой российскими вооруженными силами создают серьезную угрозу", - говорится в заявлении президентов.

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Инфографика: NV
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Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что единственный способ «обезопасить Европу от ядерной катастрофы» – демилитаризация ЗАЭС.

В конце марта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация отказалась от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Российские обстрелы повредили здание ЗАЭС в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Россияне разместили на станции военную технику, боекомплект и своих оккупантов.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская АЭС Война в Украине Владимир Зеленский ЗАЭС Эммануэль Макрон Война России против Украины

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