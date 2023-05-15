Встреча Зеленского и Макрона: Франция предоставит ВСУ «десятки» бронированных машин и легких танков 15 мая, 02:53 Макрон и Зеленский встретились в Париже (Фото:Офис президента)

В ближайшие недели Франция предоставит Украине «десятки» бронированных машин и легких танков типа AMX-10RC.

Об этом сообщает Le Figaro.

Франция также усилит поддержку противовоздушной обороны Украины и проведет обучение украинских военных.

Президенты Франции и Украины Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон также согласились с необходимостью введения новых санкций против России.

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"Украина и Франция согласны с необходимостью усилить наше коллективное давление на Россию путем новых санкций, чтобы ослабить способность этой страны продолжать незаконную агрессивную войну", - заявили президенты.

В Офисе президента отметили, что Владимир Зеленский поблагодарил Эммануэля Макрона за его лидерство и выразил надежду, что "Франция поддержит принципиальное совместное решение союзников по формированию коалиции истребителей, которое уже долгое время ожидает Украина".

Также во время встречи обсуждалась поддержка Францией пути вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Владимир Зеленский отметил, что на саммите НАТО Украина ожидает конкретных шагов на пути в Альянс.

Вечером 14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом во Францию, где в Париже встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном.

«Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встретлюсь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений», – отметил Зеленский.

