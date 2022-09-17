Вызывает ужас. Макрон и Блинкен отреагировали на зверства оккупантов в Изюме 17 сентября, 03:12 Эксгумация тел погибших в Изюме (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Госдепа США Энтони Блинкен прокомментировали геноцид украинцев в Изюме Харьковской области.

Макрон подчеркнул, что виновные в зверствах должны понести наказание.

«Я осуждаю наиболее суровым образом зверства, совершенные в Изюме во время российской оккупации. Виновные будут привлечены к ответственности за свои действия. Нет мира без справедливости», — заявил Макрон.

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В свою очередь Энтони Блинкен заявил, что действия россиян вызывают ужас.

«Сообщения о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме вызывают ужас и должны оживить нашу поддержку мужественных украинцев, которые стремятся освободить свою родную страну. Мы выступаем на стороне Украины с целью достижения ответственности за эти преступления», — сообщил Блинкен.

Накануне в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом обнаружили около 440 могил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, в месте массового захоронения в лесополосе обнаружили тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди тел, которые были эксгумированы, 99% с признаками насильственной смерти.

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