Вызывает ужас. Макрон и Блинкен отреагировали на зверства оккупантов в Изюме
Эксгумация тел погибших в Изюме (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Госдепа США Энтони Блинкен прокомментировали геноцид украинцев в Изюме Харьковской области.
Макрон подчеркнул, что виновные в зверствах должны понести наказание.
«Я осуждаю наиболее суровым образом зверства, совершенные в Изюме во время российской оккупации. Виновные будут привлечены к ответственности за свои действия. Нет мира без справедливости», — заявил Макрон.
В свою очередь Энтони Блинкен заявил, что действия россиян вызывают ужас.
«Сообщения о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме вызывают ужас и должны оживить нашу поддержку мужественных украинцев, которые стремятся освободить свою родную страну. Мы выступаем на стороне Украины с целью достижения ответственности за эти преступления», — сообщил Блинкен.
Накануне в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения.
Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом обнаружили около 440 могил.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, в месте массового захоронения в лесополосе обнаружили тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди тел, которые были эксгумированы, 99% с признаками насильственной смерти.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.