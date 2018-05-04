Махмуд Аббас переизбран главой Организации освобождения Палестины

В четверг, 3 мая, президент Палестины Махмуд Аббас был официально переизбран главой исполнительного комитета Организации освобождения Палестины.
Об этом передает Reuters.
Решение было принято во время проведения исполкома организации по итогам встречи Палестинского национального совета в Рамалле.
Также были назначены другие члены комитета.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в возможности проведения мирных переговоов между Израилем и Палестиной.
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