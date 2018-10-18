Македония и НАТО начали формальные переговоры о вступлении страны в блок

В четверг, 18 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе начались формальные переговоры о присоединении Македонии к блоку.

Как говорится на сайте Альянса, на переговорах обсудят детальные аспекты членства, включая политические, военные и юридические вопросы.

В блоке также напомнили, что работа над процессом вступления Македонии началась в июле после официального приглашения Альянса на брюссельском саммите.

30 сентября жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

В ЕС и НАТО заявили, что приветствуют итоги референдума о переименовании и евроинтеграции Македонии.

Премьер Македонии заявил, что вопрос о переименовании страны решится в парламенте. Перед этим сообщалось о слишком низкой явке на референдуме о переименовании страны.

10 октября в парламенте Македонии начались дебаты по обсуждению конституционных поправок, необходимых для изменения названия страны. Премьер-министр Македонии Зоран Заев предложил оппозиции "прощение и примирение" при обсуждении данного вопроса.

Напомним, в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Споры стран относительно названия Македония продолжалиась с 1990-х годов.