Майкл Блумберг хочет принять участие в выборах президента США - СМИ

Телеканал CBS сообщает, что основатель информационного агентства Bloomberg и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг раздумывает о том, что принять участие в выборах президента США в 2020 году.

По данным телеканала, Блумберг хочет выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии.

Журналисты сообщают, что такое решение он принял так как считает, что в 2016 году смог победить бы Дональда Трампа и стать президентом.

Напомним, в марте 2016 года Блумберг принял решение снять свою кандидатуру с президентских выборах в США.

Блумберг решил не участвовать в выборах, так как опасался, что выдвижение его кандидатуры может привести к избранию на пост главы государства Дональда Трампа.