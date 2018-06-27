27 июня 2018, среда

Майкл Блумберг хочет принять участие в выборах президента США - СМИ

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Майкл Блумберг может стать кандидатом от демократов

Майкл Блумберг может стать кандидатом от демократов

Телеканал CBS сообщает, что основатель информационного агентства Bloomberg и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг раздумывает о том, что принять участие в выборах президента США в 2020 году.

По данным телеканала, Блумберг хочет выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии.

Журналисты сообщают, что такое решение он принял так как считает, что в 2016 году смог победить бы Дональда Трампа и стать президентом.

Напомним, в марте 2016 года Блумберг принял решение снять свою кандидатуру с президентских выборах в США.

Блумберг решил не участвовать в выборах, так как опасался, что выдвижение его кандидатуры может привести к избранию на пост главы государства Дональда Трампа.

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