Взрыв в Саранске в Мордовии РФ в результате удара БпЛА 22 октября 2025 года (Фото: Скриншот видео / Exilenova+)

В ночь на среду, 22 октября, дроны атаковали российскую Республику Дагестан , глава региона Сергей Меликов заявил об ударе по «одному з предприятий».

Он утверждает, что пострадавших нет, информация о разрушениях «уточняется».

В Сети писали о взрывах и стрельбе в Махачкале. Мониторинговый паблик Exilenova+ пишет о прилете в НПЗ ООО Дагнотех. В Дагестане закрывали аэропорты Владикавказа и Грозного, пишет Telegram-канал Astra.

Реклама

Также мониторинговые паблики пишут об ударе БпЛА по Саранску Мордовской республики. По данным Exilenova+, атакован Саранский механический завод, который занимается изготовлением прямоточных клапанов для компрессоров и является поставщиков для военной промышленности РФ.

Минобороны страны-агрессора утром отчиталось, что ПВО «сбила» 33 украинских БпЛА над Россией и аннексированным Крымом.

21 октября сообщалось, что дроны атаковали местную подстанцию в Трубчевске в Брянской области РФ, а в Смоленске горела ТЭЦ. Трубчевск остался частично без света.

Также 21 октября Воздушные силы во взаимодействии с Сухопутными войсками, ВМС и другими составляющими Сил обороны Украины нанесли удар по Брянскому химическому заводу, сообщали в Генштабе ВСУ.