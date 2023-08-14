В российской Махачкале произошел сильный взрыв на заправке, известно о 12 погибших и более 60 пострадавших — видео 14 августа, 22:42 Последствия взрыва на заправке в Махачкале, 14 августа 2023 года (Фото:скриншот видео / Baza / Telegram)

В Махачкале (столица Дагестана) на территории страны-агрессора России вечером в понедельник, 14 августа, произошел взрыв на заправке.

Обновлено в 02:46. По версии пропагандистов РИА Новости, погибли 12 человек, минимум 66 пострадали.

Обновлено в 23:13. Канал Shot пишет, что количество пострадавших увеличилось до 70, известно о 10 погибших.

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Пропагандистские Telegram-канал Mash пишет, что минимум восемь человек погибли при взрыве, огонь от заправки перекинулся на дома, «жители экстренно эвакуируются». По версии канала, предварительная причина взрыва — разорвавшийся баллон с газом.

По информации канала Baza, погибших минимум десять, пострадавших — более 50.

Кремлевские пропагандисты РИА Новости со ссылкой на местные экстренные службы пишут о «трех погибших и семи пострадавших». Позже пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что официальное число погибших возросло до пяти.

Mash пишет, что взрыв произошел на заправке Нафта-24, в «одном из самых людных мест города», загорелись минимум десять машин.

По данным канала Shot, площадь пожара — около 500 кв.м. Канал пишет, что после взрыва газового баллона сначала загорелись автосервис и ГСМ, позже огонь перекинулся на заправку.

Канал Осторожно, новости пишет, что, по данным очевидцев, на заправке звучат повторные взрывы.