Руководящий орган МАГАТЭ хочет призвать Россию уйти с Запорожской АЭС — Reuters 9 сентября, 16:18 Запорожская АЭС захвачена российскими оккупантами с 4 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В проекте резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, который подготовили Польша и Канады, страну-агрессора Россию призывают прекратить все действия на украинских ядерных объектах, — об этом сообщает Reuters в пятницу, 9 сентября, со ссылкой на источники и черновик текста, с которым ознакомилось агентство.

В этот руководящий орган МАГАТЭ входят 35 стран. По данным Reuters, проект документа продолжает резолюцию, принятую на экстренном заседании Совета в марте (тогда против выступили только Россия и Китай).



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В черновике документа сказано, что Совет «осуждает постоянные насильственные действия РФ в отношении ядерных объектов Украины, включая присутствие российских войск и персонала Росатома на Запорожской атомной электростанции». Reuters уточняет, что проект резолюции, подготовленный от имени Украины, которая на входит в Совет управляющих, еще должны официально представить на ежеквартальном заседании Совета на следующей неделе, обсудить и проголосовать.

Инфографика: НВ

Несколько дипломатов сказали Reuters, что, поскольку формулировки в документе не сильно отличаются от мартовской резолюции, в которой Совет «осуждал» российскую агрессию, скорее всего, его примут легко.

В новом проекте резолюции Россию призывают немедленно прекратить все действия в отношении Запорожской АЭС и любых других украинских ядерных объектов, а также на них, и дать компетентным органам восстановить полный контроль над этими объектами в пределах международно признанных границ Украины. Также в тексте сказано, что Совет «подчеркивает» недавний призыв гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси к созданию зоны безопасности и защиты вокруг ЗАЭС.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.



6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство также призвало прекратить обстрелы в районе станции, но не уточняло, кто ведет огонь.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В августе оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. 3 сентября электростанция снова была отключена от сети.



Отчет МАГАТЭ не беззубый. РФ это не удалось – Ольга Кошарная https://www.youtube.com/embed/diSr2B4goCo

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